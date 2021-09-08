Полноценный обед обойдется примерно в 180 гривен. Меню разнообразное и сбалансированное.
Читайте также 81 гривна в день: как питаются военные ВСУ, НАТО и Верховная Рада – возмутительное сравнение
Что предлагают депутатам
Самые дорогие блюда в столовой для нардепов – рыбные:
- филе семги – 174 гривны;
- филе семги гриль – 182 гривны;
- тартар с семгой и авокадо – 241 гривна.
Первые блюда: окрошка – 59 гривен и борщ – 51 гривна.
- За вторые блюда придется отдать от 39 до 216 гривен.
На гарнир предлагают пюре, рис и гречневую кашу – они обойдутся до 44 гривен за порцию.
Сладости тоже недорогие, больше всего стоит десерт "Белоснежка и семь гномов" в стаканчике – 63 гривны.