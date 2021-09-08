Повноцінний обід обійдеться приблизно у 180 гривень. Меню різноманітне та збалансоване.

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Що пропонують депутатам

Найдорожчі страви в їдальні для нардепів – рибні:

філе сьомги – 174 гривні;

філе сьомги гриль – 182 гривні;

тартар з сьомгою та авокадо – 241 гривня.

Перші страви: окрошка – 59 гривень і борщ – 51 гривня.



Обід у їдальні Верховної Ради / Фото видання "Апостроф"



Обід у парламентській їдальні / Фото видання "Апостроф"

За другі страви доведеться віддати від 39 до 216 гривень.

На гарнір пропонують пюре, рис і гречану кашу – вони обійдуться до 44 гривень за порцію.

Солодощі теж недорогі, найбільше коштує десерт "Білосніжка й сім гномів" у стаканчику – 63 гривні.



Меню їдальні Верховної Ради / Фото видання "Апостроф"