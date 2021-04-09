История реформы питания по стандартам НАТО в украинской армии берет свое начало еще с 2015 года. Однако сумма, которая выделяется на еду для одного военного Вооруженных сил Украины, впечатляет.

Эта цифра составляет 81 гривну и 27 копеек. Об этом в своем видеоблоге "Подгорает" рассказала журналистка Екатерина Соляр.

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"Вы много себе можете купить за 81 гривну? Да в Буковеле тарелка квашеной капусты в сезон стоит 120 гривен", – сказала Соляр.

Как питаются депутаты

Она, ссылаясь на слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, для сравнения заявила, что на питание в школах или интернатах, выделяется 136 гривен. И добавила: "И если меня эта цифра, честно скажу, удивила и возмутила, то народных депутатов и членов комитета национальной безопасности – нет".

А хотите взглянуть на разнообразие блюд в столовой Верховной Рады? Конечно же хотите, потому что мы, как и военные, туда вряд ли попадем. Итак, что я вам скажу, в феврале цены на питание нардепов подняли. То есть имея при себе 80 гривен, даже не в день, а на обед, нардепы могут позволить себе не так уж и много,

– отметила Соляр.

Какие цены в столовой Верховной Рады?

Салат из квашеной капусты или тарелка борща – 39 гривен.

Каша гречневая – 16 гривен.

Котлета из курицы – 39 гривен.

Филе судака вареное – 82 гривны.

"И все это на день, я напомню. А вот о филе семги, голубцах и салате царском придется лишь мечтать. Но выбор есть. А знаете сколько стоило питание военнослужащего в день, например 4 года назад? А я вам скажу – 71 гривну", – отметила журналистка.

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Сколько стоит питание для солдат НАТО

По словам Соляр, список продуктов, которые Канада закупает для своих военнослужащих, состоит из 600 наименований – там 20 видов сыра, 20 видов мяса, 30 видов морепродуктов, омары, кальмары, красная рыба, лосось и так далее. Такое питание странам членам НАТО в 2017 году, в конвертации на наши деньги, стоило 425 гривен в сутки.

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