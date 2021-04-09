Історія реформи харчування за стандартами НАТО в українській армії бере свій початок ще з 2015 року. Однак сума, яка виділяється на харчі для одного військового Збройних сил України, вражає.

Ця цифра становить 81 гривню і 27 копійок. Про це у своєму відеоблозі "Підгорає" розповіла журналістка Катерина Соляр.

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"Ви багато собі можете купити за 81 гривню? Та у Буковелі тарілка квашеної капусти в сезон коштує 120 гривень", – сказала Соляр.

Як харчуються депутати

Вона, посилаючись на слова головнокомандувач ЗСУ Руслана Хомчака, для порівняння заявила, що на харчування у школах чи інтернатах, виділяється 136 гривень. Та додала: "І якщо мене ця цифра, чесно скажу, здивувала та обурила, то народних депутатів та членів комітету національної безпеки – ні".

А хочете поглянути на різноманітність страв в їдальні Верховної Ради? Звісно ж хочете, бо ми, як і військові, туди навряд чи потраплять. Тож, що я вам скажу, у лютому ціни на харчування нардепів підняли. Тобто маючи при собі 80 гривень, навіть не на день, а на обід, нардепи можуть дозволити собі не так вже й багато,

– зазначила Соляр.

Які ціни в їдальні Верховної Ради?

Салат з квашеної капусти або тарілка борщу – 39 гривень.

Каша гречана – 16 гривень.

Котлета з курятини – 39 гривень.

Філе судака варене – 82 гривень.

"І все, це на день, я нагадаю. А от про філе сьомги, голубці та салат царський доведеться лише мріяти. Але ж вибір є. А знаєте скільки коштувало харчування військовослужбовця на день, наприклад 4 роки тому? А я вам скажу – 71 гривню", – зазначила журналістка.

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Скільки коштує харчування для вояків НАТО

За словами Соляр, список продуктів, які Канада закупляє для своїх військовослужбовців, складається з 600 найменувань – там 20 видів сира, 20 видів м'яса, 30 видів морепродуктів, омари, кальмари, червона риба, лосось і так далі. Таке харчування країнам членам НАТО у 2017 році, у конвертації на наші гроші, коштувало 425 гривень на добу.

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