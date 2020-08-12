Содержание государственной дачи в Конча-Заспе, на которую в июле этого года переехал президент Владимир Зеленский, обойдется государственному бюджету в 3 миллиона 429 тысяч гривен. Кроме того, за последний год там провели ремонтные работы, которые обошлись госбюджету почти в 1 миллион 300 тысяч гривен.

О стоимости содержания государственной дачи рассказали в офисе Президента Украины в ответ на запрос народного депутата Владимира Арьева.

К слову Зеленский продал свой дом и переехал на государственную резиденцию в Конча-Заспу

Стоимость ремонта дачи:

восстановительные работы текущего ремонта дома – 184 тысячи 215 гривен;

ремонтные работы системы противопожарной сигнализации – 109 тысяч 956 гривен;

ремонт придомовых сооружений и конструкций – 1 миллион 5 тысяч 1 гривня;

ремонтные работы начались в июне 2019 года и продолжались до июля 2020 года.



Ответ ОПУ о государственной даче Зеленского / фото Владимира Арьева

На что следует обратить внимание

На содержание государственной дачи в 2020 году в бюджете предусмотрено 3 миллиона 429 тысяч гривен. Государственный бюджет приняли еще в конце 2019 года, то есть за более полугода до переезда Владимира Зеленского.

В 2019 году, когда на государственной даче фактически никто не жил, на ее содержание потратили 3 миллиона 402 тысячи гривен. То есть даже когда там не жил никто, на содержание выделяли примерно столько же гривен.

Почему Зеленского критиковали за переезд

Понятно, что в дополнительных расходах из государственного бюджета проживание президента с семьей не нуждается. Впрочем есть и другие причины для критики, в частности коммуникация с обществом.

Здесь проблема в том, что офис Президента Украины ни разу не упоминал о подготовке переезда. Лишь когда журналисты "Схем" показали сюжет о готовящемся переезде, в ОПУ тоже об этом рассказали.

Еще один вопрос – предвыборные обещания. Когда Владимир Зеленский был еще кандидатом в президенты, он заявлял об отказе от кортежей и государственных дач. Конкретно эту Зеленский обещал отдать детям.