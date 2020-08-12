Утримання державної дачі в Конча-Заспі, на яку в липні цього року переїхав президент Володимир Зеленський, обійдеться державному бюджету в 3 мільйони 429 тисяч гривень. Крім того, за останній рік там провели ремонтні роботи, що обійшлися держбюджету в майже 1 мільйон 300 тисяч гривень.

Про вартість утримання державної дачі розповіли в Офісі Президента України у відповідь на запит народного депутата Володимира Ар'єва.

До слова Зеленський продав свій будинок та переїхав на державну резиденцію в Конча-Заспу

Вартість ремонту дачі:

відновлювальні роботи поточного ремонту будинку – 184 тисячі 215 гривень;

ремонтні роботи системи протипожежної сигналізації – 109 тисяч 956 гривень;

ремонт прибудинкових споруд і конструкцій – 1 мільйон 5 тисяч 1 гривня;

ремонтні роботи почалися в червні 2019 року й тривали до липня 2020 року.



Відповідь ОПУ про державну дачу Зеленського / фото Володимира Ар'єва

На що слід звернути увагу

На утримання державної дачі у 2020 році в бюджеті передбачено 3 мільйони 429 тисяч гривень. Державний бюджет укладали ще наприкінці 2019 року, тобто за понад півроку до переїзду Володимира Зеленського.

У 2019 році, коли на державній дачі фактично ніхто не жив, на її утримування витратили 3 мільйони 402 тисячі гривень. Тобто навіть коли там не жив ніхто, на утримання виділяли приблизно стільки ж гривень.

Чому Зеленського критикували через переїзд

Зрозуміло, що додаткових витрат з державного бюджету проживання президента з сім'єю не потребує. Втім є й інші причини для критики, зокрема комунікація з суспільством.

Тут проблема в тому, що Офіс Президента України жодного разу не згадував про підготовку переїзду. Лише коли журналісти "Схем" показали сюжет про підготовку переїзду, в ОПУ теж про це розповіли.

Ще одне питання – передвиборчі обіцянки. Коли Володимир Зеленський був ще кандидатом у президенти, він заявляв про відмову від кортежів і державних дач. Конкретно цю Зеленський обіцяв віддати дітям.