Издание Bloomerg заявило, что с начала полномасштабного вторжения изменился баланс тяжелого вооружения на полях сражений. Издание сделало такой анализ, опираясь на данные о поставках в Украину и открытых источниках.

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Что известно о количестве танков Украины и России

По данным аналитиков, с 24 февраля 2022 года танковый парк Украины вырос, а вражеский – сократился вдвое. В частности, до 24 февраля 2022 года Украина имела 987 танков, а теперь якобы около 1,5 тысячи. В России же было 3,4 тысячи танков, а стало – 1,4 тысячи.



Как изменилось количество вооружения в Украине и России / Фото Oryx

Издание отмечает, что вокруг таких цифр существует огромная неопределенность, поскольку как для Украины, так и для России потери – государственная тайна. Поэтому у аналитиков возникают большие трудности со сбором данных из открытых источников, особенно когда речь идет об украинских потерях.

Также нет проверенных данных о количестве замененных танков Россией.

Украине нужно большее преимущество

Аналитики считают, что Украине нужно еще больше танков и тяжелого оружия, ведь выровняться с врагом недостаточно. Украине нужно вернуть территорию, то есть идти в наступление против хорошо подготовленной обороны окупантов. А для этого нужно сильное преимущество.