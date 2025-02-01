В целом российское наступление замедляется практически на всех направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какие темпы наступления у России

В январе российским оккупационным силам удалось захватить 325 квадратных километров украинской территории, отмечают в DeepState.

Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках фронта. Однако почти везде его продвижение замедляется.

Так, в январе Россия захватила меньше всего территории с августа 2024 года. Рекордно неудачным для Украины был ноябрь, когда под контроль оккупантов перешло 730 квадратных километров территории. В августе же, в начале активного наступления, россияне взяли под контроль 363 квадратных километра.

Динамика оккупации / Инфографика DeepState

Напомним, российские войска снова контролируют село Новомлинск на Харьковщине. Несколько недель назад плацдарм оккупантов там был ликвидирован, однако сейчас село снова под оккупацией.