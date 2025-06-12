Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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В WSJ рассказали о ситуации на фронте

В течение последних двух лет динамика на поле боя оставалась постепенной и дорогой для обеих сторон. Однако недавно России удалось ускорить темпы наступления, как это уже было прошлой осенью, пока ухудшение погодных условий не замедлило продвижение.

Мирные переговоры зашли в тупик, а внимание снова сосредоточилось на том, где в конце концов решится судьба войны – на поле боя,

– отмечают в WSJ.

Сейчас Россия стремится достичь достаточных успехов на фронте, чтобы заставить Киев согласиться на ее требования, что фактически будет означать капитуляцию. Украина же пытается сдержать Россию и нанести ее войскам такие потери, чтобы убедить Кремль: цена отказа от соглашения слишком высока.

Москва давит на нескольких направлениях одновременно, выискивая слабые места. Оккупанты пытаются использовать свое численное преимущество и заставить Украину обороняться вдоль всей линии фронта.

По словам журналистов, для Украины также становится сложнее и дороже останавливать атаки российской пехоты, ведь деревья снова покрылись листьями и это затрудняет работу беспилотников.

Ключевой точкой последнего наступления Москвы является Константиновка в Донецкой области – важный логистический узел. Ранее в этом году Россия начала перебрасывать войска, которые атаковали Покровск в направлении Константиновки. Как отмечают аналитики, этот маневр свидетельствует об изменении направления усилий, но не обязательно об изменении стратегии.