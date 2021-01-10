В США в 2020 году стихийные бедствия наделали убытков на рекордную сумму. Нанесенный ущерб от ураганов, лесных пожаров и засухи оценили в почти 100 миллиардов долларов.

Показатель 2020-го – рекордный

Крупные 22 стихийных бедствия стоили Соединенным Штатам 95 миллиардов долларов. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

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Такой показатель стал рекордным. В 2011 и 2017 годах – предыдущих рекордсменах – произошло по 16 крупных стихийных бедствий.

По сравнению с 2019 годом, на преодоление последствий катаклизмов в 2020-м году пришлось потратить вдвое больше.

Что нанесло наибольший ущерб США:

Лесные пожары.

Засуха и жара.

Торнадо.

Тропические ураганы.

Штормы с градом.



Карта распространение стихийных бедствий в США в 2020 / изображение NOAA

2020-й – пятый по жаркости в истории

В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США также сообщили, что 2020-й год стал 5 в списке самых жарких в истории США. Все они – после 2012-го.

Интересно! Ранее ущерб от стихийных бедствий в мире в 2020-м году подсчитали в благотворительной организации Christian Aid. Там общий ущерб оценили в 150 миллиардов в американской валюте.