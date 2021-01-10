Ціна ураганів та лісових пожеж: скільки збитків завдали США стихійні лиха у 2020
У США у 2020 році стихійні лиха наробили збитків на рекордну суму. Завдану шкоду від ураганів, лісових пожеж та засухи оцінили у майже 100 мільярдів доларів.
Показник 2020-го – рекордний
Великі 22 стихійні лиха коштували Сполученим Штатам 95 мільярдів доларів. Про це повідомили у Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США.
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Такий показник став рекордним. У 2011 та 2017 роках – попередніх рекордсменах – сталось по 16 великих стихійних лих.
У порівнянні з 2019 роком на подолання наслідків катаклізмів у 2020-му році довелось витратити удвічі більше.
Що завдало найбільшої шкоди США:
- Лісові пожежі.
- Засуха та спека.
- Торнадо.
- Тропічні урагани.
- Шторми з градом.
Карта поширення стихійних лих у США у 2020 / Зображення NOAA
2020-ий – п'ятий за спекотністю в історії
У Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США також повідомили, що 2020-и рік став 5 у списку найспекотніших в історії США. Усі вони – після 2012-го.
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