Впервые уровень недоверия к Зеленского превысил доверие: свежие данные
В июне 2020 года уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 41%. В то же время уровень недоверия в последнее время ощутимо возрос и составляет 50%. Таким образом, баланс доверия к Зеленскому впервые за время президентства стал отрицательным.
Исследование уровня доверия провел Украинский институт социальных исследований имени Яременко. Результаты на пресс-конференции озвучила председатель правления Ольга Балакирева, сообщает 24 канал.
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Как украинцы доверяют Владимиру Зеленскому:
- полностью доверяют – 13%;
- скорее доверяют – 28%;
- скорее не доверяют – 25%;
- полностью не доверяют – 25%.
Интересно, что в начале мая в похожем опросе доверяли Владимиру Зеленскому сразу 57%. В то же время не доверяли 37%. Так что, похоже, за месяц ситуация ощутимо изменилась.
Кому больше всего доверяют украинцы:
- Вооруженные силы Украины – 31%;
- Президент Украины – -9%;
- Национальный банк – -45%;
- Кабинет Министров – -54%;
- Верховная Рада – -55%.
Здесь указывается баланс доверия и недоверия к конкретной должности или структуры. Например, рейтинг ВСУ – это 61% доверия минус 30% недоверия. У остальных недоверие преобладает.
Также отрицательный баланс и в правоохранительных органах. В частности, полиции, прокуратуры, СБУ, НАБУ и ГБР.