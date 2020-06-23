В июне 2020 года уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 41%. В то же время уровень недоверия в последнее время ощутимо возрос и составляет 50%. Таким образом, баланс доверия к Зеленскому впервые за время президентства стал отрицательным.

Исследование уровня доверия провел Украинский институт социальных исследований имени Яременко. Результаты на пресс-конференции озвучила председатель правления Ольга Балакирева, сообщает 24 канал.

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Как украинцы доверяют Владимиру Зеленскому:

полностью доверяют – 13%;

скорее доверяют – 28%;

скорее не доверяют – 25%;

полностью не доверяют – 25%.

Интересно, что в начале мая в похожем опросе доверяли Владимиру Зеленскому сразу 57%. В то же время не доверяли 37%. Так что, похоже, за месяц ситуация ощутимо изменилась.

Кому больше всего доверяют украинцы:

Вооруженные силы Украины – 31%;

Президент Украины – -9%;

Национальный банк – -45%;

Кабинет Министров – -54%;

Верховная Рада – -55%.

Здесь указывается баланс доверия и недоверия к конкретной должности или структуры. Например, рейтинг ВСУ – это 61% доверия минус 30% недоверия. У остальных недоверие преобладает.

Также отрицательный баланс и в правоохранительных органах. В частности, полиции, прокуратуры, СБУ, НАБУ и ГБР.

Это опрос проведен в течение 10-19 июня. Для этого путем разговора тет-а-тет опрошено 3 тысячи респондентов. Погрешность составляет 1,1% – 1,9%.