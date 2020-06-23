У червні 2020 року рівень довіри до чинного президента Володимира Зеленського становить 41%. Водночас рівень недовіри останнім часом відчутно зріс й становить 50%. Таким чином баланс довіри до Зеленського вперше за час президентства став негативним.

Дослідження рівня довіри провів Український інститут соціальних досліджень імені Яременка. Результати на пресконференції озвучила голова правління Ольга Балакірєва, повідомляє 24 канал.

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Як українці довіряють Володимиру Зеленському:

повністю довіряють – 13%;

скоріше довіряють – 28%;

скоріше не довіряють – 25%;

повністю не довіряють – 25%.

Цікаво, що на початку травня в схожому опитуванні довіряли Володимиру Зеленському одразу 57%. Водночас не довіряли 37%. Тож, схоже, за місяць ситуація відчутно змінилася.

Кому найбільше довіряють українці:

Збройні сили України – 31%;

Президент України – -9%;

Національний банк – -45%;

Кабінет Міністрів – -54%;

Верховна Рада – -55%.

Тут вказується баланс довіри й недовіри до конкретної посади чи структури. Наприклад, рейтинг ЗСУ – це 61% довіри мінус 30% недовіри. У решти недовіра переважає.

Також негативний баланс і в правоохоронних органів. Зокрема, поліції, прокуратури, СБУ, НАБУ й ДБР.

Це опитування проведено впродовж 10-19 червня. Для цього шляхом розмови тет-а-тет опитано 3 тисяч респондентів. Похибка становить 1,1% – 1,9%.