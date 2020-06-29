Більшість українців негативно оцінили дії та заяви президента Володимира Зеленського, які той зробив у травні – червні 2020 року. Щодо роботи Кабміну та Верховної Ради, то українці їх також здебільшого не схвалюють.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 20 по 23 червня Київським міжнародним інститутом соціології. Підсумки дослідження КМІС опублікував на своєму офіційному сайті.

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Реакція українців на дії та заяви Зеленського

Схвалюють – 38% (травень – 47%).

Не схвалюють – 45% (травень – 37%).

У КМІС підкреслюють, що різниця між часткою тих і тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною. Зараз вона становить мінус 7 відсоткових пунктів.



Оцінка дій Зеленського з боку українців (жовтень 2019 року – червень 2020 року) / Графік КМІС

Як українці оцінюють дії Кабінету Міністрів

Схвалюють – 23% (травень – 24%).

Не схвалюють – 59% (травень – 61%).

Тут баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 36 відсоткових пунктів. Якщо порівнювати з травнем, то баланс оцінок дії уряду майже не змінився.



Українці оцінили дії Кабміну в жовтні 2019 року – червні 2020 року / Графік КМІС

Ставлення українців до дії Верховної Ради

Схвалюють – 21% (травень – 22%).

Не схвалюють - 62% (травень – 65%).

Баланс оцінок і тут є від’ємним. Він становить мінус 41 відсоткових пунктів.



Як українці оцінювали кроки Верховної Ради в 2019 році та оцінюють зараз / Графік КМІС ​

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