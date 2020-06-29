Уперше дії Зеленського не схвалює більшість українців: не кращі справи – в Кабміну та Ради
Більшість українців негативно оцінили дії та заяви президента Володимира Зеленського, які той зробив у травні – червні 2020 року. Щодо роботи Кабміну та Верховної Ради, то українці їх також здебільшого не схвалюють.
Про це свідчать результати опитування, проведеного з 20 по 23 червня Київським міжнародним інститутом соціології. Підсумки дослідження КМІС опублікував на своєму офіційному сайті.
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Реакція українців на дії та заяви Зеленського
- Схвалюють – 38% (травень – 47%).
- Не схвалюють – 45% (травень – 37%).
У КМІС підкреслюють, що різниця між часткою тих і тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною. Зараз вона становить мінус 7 відсоткових пунктів.
Оцінка дій Зеленського з боку українців (жовтень 2019 року – червень 2020 року) / Графік КМІС
Як українці оцінюють дії Кабінету Міністрів
- Схвалюють – 23% (травень – 24%).
- Не схвалюють – 59% (травень – 61%).
Тут баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 36 відсоткових пунктів. Якщо порівнювати з травнем, то баланс оцінок дії уряду майже не змінився.
Українці оцінили дії Кабміну в жовтні 2019 року – червні 2020 року / Графік КМІС
Ставлення українців до дії Верховної Ради
- Схвалюють – 21% (травень – 22%).
- Не схвалюють - 62% (травень – 65%).
Баланс оцінок і тут є від’ємним. Він становить мінус 41 відсоткових пунктів.
Як українці оцінювали кроки Верховної Ради в 2019 році та оцінюють зараз / Графік КМІС
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Детальніше про опитування
- Його проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Людей опитували майже на всій території України, окрім окупованих Криму та Донбасу.
- Вибірка - репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше).
- Під час опитування проведено 2 тисячі інтерв'ю.
- Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.