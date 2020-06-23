Якби вибори відбулися у червні: які партії підтримують українці сьогодні
Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні, то найбільше українців підтримали би президентську партію "Слуга народу".
Свіже соціологічне дослідження провів центр соціального моніторингу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Рейтинг партій у червні 2020
До парламенту у червні пройшли б чотири партії:
- "Слуга народу" – 30,5%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 18,6%,
- "Європейська солідарність" – 12%,
- "Батьківщина" – 9,7%.
Не подолали 5% бар’єр:
- "Сила і честь" – 4,3%,
- "Громадянська позиція" – 4,2%,
- "Свобода" і "Радикальна партія Олега Ляшка" – по 3,2%,
- "Голос" і "Партія Шарія" по 2,1%.
Окрім того, зіпсували б бюлетень 4,1% виборців, не голосували би 9,5%, а не змогли відповісти – 14,4%.
Який був рейтинг партій у травні?У травні 28% проголосували б за партію "Слуга народу", 17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя", 16,2% – за партію "Європейська Солідарність", 8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".
У травні рейтинг "Слуги народу" та "Батьківщини" трохи впав, а партія "Опозиційна платформа – За життя" навпаки зміцнила свої позиції. Рейтинг "Європейської солідарності" майже не змінився.