Якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні, то найбільше українців підтримали би президентську партію "Слуга народу".

Свіже соціологічне дослідження провів центр соціального моніторингу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цікаво Рейтинги Зеленського і Смешка: чому їм довіряють українці

Рейтинг партій у червні 2020

До парламенту у червні пройшли б чотири партії:

" Слуга народу " – 30,5%,

" – 30,5%, " Опозиційна платформа – За життя " – 18,6%,

" – 18,6%, " Європейська солідарність " – 12%,

" – 12%, "Батьківщина" – 9,7%.

Не подолали 5% бар’єр:

"Сила і честь" – 4,3%,

"Громадянська позиція" – 4,2%,

"Свобода" і "Радикальна партія Олега Ляшка" – по 3,2%,

"Голос" і "Партія Шарія" по 2,1%.

Окрім того, зіпсували б бюлетень 4,1% виборців, не голосували би 9,5%, а не змогли відповісти – 14,4%.

Який був рейтинг партій у травні? У травні 28% проголосували б за партію "Слуга народу", 17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя", 16,2% – за партію "Європейська Солідарність", 8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".



У травні рейтинг "Слуги народу" та "Батьківщини" трохи впав, а партія "Опозиційна платформа – За життя" навпаки зміцнила свої позиції. Рейтинг "Європейської солідарності" майже не змінився. У травні 28% проголосували б за партію "Слуга народу", 17,7% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя", 16,2% – за партію "Європейська Солідарність", 8% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".У травні рейтинг "Слуги народу" та "Батьківщини" трохи впав, а партія "Опозиційна платформа – За життя" навпаки зміцнила свої позиції. Рейтинг "Європейської солідарності" майже не змінився.

Дослідження провели 10 – 19 червня у всіх регіонах України, крім окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму. Статистична похибка вибірки: 1,1 – 1,9%. Всього опитали 3037 осіб.