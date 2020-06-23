Если бы выборы состоялись в июне: какие партии поддерживают украинцы сегодня
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в июне, то больше всего украинцев поддержали бы президентскую партию "Слуга народа".
Свежее социологическое исследование провел центр социального мониторинга, сообщает Интерфакс-Украина.
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Рейтинг партий в июне 2020
В парламент в июне прошли бы четыре партии:
- "Слуга народа" – 30,5%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18,6%,
- "Европейская солидарность" – 12%,
- "Батькивщина" – 9,7%.
Не преодолели 5% барьер:
- "Сила и честь" – 4,3%,
- "Гражданская позиция" – 4,2%,
- "Свобода" и "Радикальная партия Олега Ляшко" – по 3,2%,
- "Голос" и "Партия Шария" по 2,1%.
Кроме того, испортили бы бюллетень 4,1%, не голосовали бы 9,5%, а затруднились ответить – 14,4%.
Какой был рейтинг партий в мае?
В мае 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 17,7% – за партию "Оппозиционная платформа – За Жизнь", 16,2% – за партию "Европейская Солидарность", 8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".
В мае рейтинг "Слуги народа" и "Батькивщины" немного упал, а партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" наоборот укрепила свои позиции. Рейтинг "Европейской солидарности" почти не изменился.