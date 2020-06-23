Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в июне, то больше всего украинцев поддержали бы президентскую партию "Слуга народа".

Свежее социологическое исследование провел центр социального мониторинга, сообщает Интерфакс-Украина.

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Рейтинг партий в июне 2020

В парламент в июне прошли бы четыре партии:

"Слуга народа" – 30,5%,

– 30,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18,6%,

– 18,6%, "Европейская солидарность" – 12%,

– 12%, "Батькивщина" – 9,7%.

Не преодолели 5% барьер:

"Сила и честь" – 4,3%,

"Гражданская позиция" – 4,2%,

"Свобода" и "Радикальная партия Олега Ляшко" – по 3,2%,

"Голос" и "Партия Шария" по 2,1%.

Кроме того, испортили бы бюллетень 4,1%, не голосовали бы 9,5%, а затруднились ответить – 14,4%.

Какой был рейтинг партий в мае?

В мае 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 17,7% – за партию "Оппозиционная платформа – За Жизнь", 16,2% – за партию "Европейская Солидарность", 8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".



В мае рейтинг "Слуги народа" и "Батькивщины" немного упал, а партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" наоборот укрепила свои позиции. Рейтинг "Европейской солидарности" почти не изменился. В мае 28% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 17,7% – за партию "Оппозиционная платформа – За Жизнь", 16,2% – за партию "Европейская Солидарность", 8% – за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".В мае рейтинг "Слуги народа" и "Батькивщины" немного упал, а партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" наоборот укрепила свои позиции. Рейтинг "Европейской солидарности" почти не изменился.

Исследование провели 10 – 19 июня во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки: 1,1 – 1,9%. Всего опросили 3037 человек.