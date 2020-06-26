Покращення чи імітація зусиль: як українці оцінили рік президентства Зеленського
Перший рік на посаді президента Володимир Зеленський працював добре. Таку думку поділють 37% опитаних українців.
На "трійку" діяльність чинного президента оцінили 34% респондентів, тоді як незадоволені першим роком Зеленського 28%. Про це свідчать нові дані дослідження Центру Разумкова.
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Як українці оцінили перший рік діяльності Зеленського
Чиї інтереси захищає президент
- 50% переконані, що Зеленський захищає загальнонаціональні інтереси;
- 33% вважають, що власні інтереси та інтереси свого політичного оточення для президента є важливішими.
Як змінилася ситуація в країні
На думку 15% українців, загальна ситуація в країні за останній рік покращилася. Протилежної думки дотримуються 33% опитаних.
63% респондентів заявили, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. Ще 25% повідомили, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.
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Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%).
Оцінка громадянами першого року діяльності президента та нової влади / Фото Центр Разумкова