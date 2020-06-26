Перший рік на посаді президента Володимир Зеленський працював добре. Таку думку поділють 37% опитаних українців.

На "трійку" діяльність чинного президента оцінили 34% респондентів, тоді як незадоволені першим роком Зеленського 28%. Про це свідчать нові дані дослідження Центру Разумкова.

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Як українці оцінили перший рік діяльності Зеленського

Чиї інтереси захищає президент

50% переконані, що Зеленський захищає загальнонаціональні інтереси;

33% вважають, що власні інтереси та інтереси свого політичного оточення для президента є важливішими.

Як змінилася ситуація в країні

На думку 15% українців, загальна ситуація в країні за останній рік покращилася. Протилежної думки дотримуються 33% опитаних.

63% респондентів заявили, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. Ще 25% повідомили, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

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Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%).



Оцінка громадянами першого року діяльності президента та нової влади / Фото Центр Разумкова

Увага! Дослідження проводили з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю. Загалом опитали 2 056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.