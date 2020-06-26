Улучшение или имитация усилий: как украинцы оценили год президентства Зеленского
Первый год в должности президента Владимир Зеленский работал хорошо. Такое мнение разделяют 37% опрошенных украинцев.
На "тройку" деятельность действующего президента оценили 34% респондентов, тогда как недовольны первым годом Зеленского 28%. Об этом свидетельствуют новые данные исследования Центра Разумкова.
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Как украинцы оценили первый год деятельности Зеленского
Чьи интересы защищает президент
- 50% убеждены, что Зеленский защищает общенациональные интересы;
- 33% считают, что собственные интересы и интересы своего политического окружения для президента важнее.
Как изменилась ситуация в стране
По мнению 15% украинцев, общая ситуация в стране за последний год улучшилась. Противоположного мнения придерживаются 33% опрошенных.
63% респондентов заявили, что власти пытаются улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. Еще 25% сообщили, что власть лишь "имитирует усилия", и только 9% отмечают удачные действия власти.
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Среди различных сфер общественной жизни респонденты чаще всего констатируют ухудшение ситуации в уровне цен и тарифов (57%) и в экономическом положении страны (50%).
Оценка гражданами первого года деятельности президента и новой власти / Фото Центр Разумкова