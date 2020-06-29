Впервые действия Зеленского не одобряет большинство украинцев: не лучше дела – у Кабмина и Рады
Большинство украинцев негативно оценили действия и заявления президента Владимира Зеленского, которые тот сделал в мае – июне 2020 года. Что касается работы Кабмина и Верховной Рады, то украинцы ее тоже в основном не одобряют.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 20 по 23 июня Киевским международным институтом социологии. Итоги исследования КМИС опубликовал на своем официальном сайте.
Интересно Улучшение или имитация усилий: как украинцы оценили год президентства Зеленского
Реакция украинцев на действия и заявления Зеленского
- Одобряют – 38% (май – 47%).
- Не одобряют – 45% (май – 37%).
В КМИС подчеркивают, что разница между долей тех, кто одобряет, и тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной. Сейчас она составляет минус 7 процентных пунктов.
Оценка действий Зеленского со стороны украинцев (октябрь 2019 – июнь 2020 года) / График КМИС
Как украинцы оценивают действия Кабинета Министров
- Одобряют – 23% (май – 24%).
- Не одобряют – 59% (май – 61%).
Здесь баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов. Если сравнивать с маем, то баланс оценок действия правительства почти не изменился.
Украинцы оценили действия Кабмина в октябре 2019 года – июне 2020 года / График КМИС
Отношение украинцев к действиям Верховной Рады
- Одобряют – 21% (май – 22%).
- Не одобряют - 62% (май – 65%).
Баланс оценок и здесь отрицательный. Он составляет минус 41 процентный пункт.
Как украинцы оценивали шаги Верховной Рады в 2019 году и оценивают сейчас / График КМИС
Обратите внимание Если бы выборы состоялись в июне: какие партии поддерживают украинцы сегодня
Подробнее об опросе
- Его проводили методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.
- Людей опрашивали почти на всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и Донбасса.
- Выборка – репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше).
- Во время опроса проведено 2 тысячи интервью.
- Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.