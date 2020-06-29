Большинство украинцев негативно оценили действия и заявления президента Владимира Зеленского, которые тот сделал в мае – июне 2020 года. Что касается работы Кабмина и Верховной Рады, то украинцы ее тоже в основном не одобряют.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 20 по 23 июня Киевским международным институтом социологии. Итоги исследования КМИС опубликовал на своем официальном сайте.

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Реакция украинцев на действия и заявления Зеленского

Одобряют – 38% (май – 47%).



Не одобряют – 45% (май – 37%).

В КМИС подчеркивают, что разница между долей тех, кто одобряет, и тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной. Сейчас она составляет минус 7 процентных пунктов.



Оценка действий Зеленского со стороны украинцев (октябрь 2019 – июнь 2020 года) / График КМИС

Как украинцы оценивают действия Кабинета Министров

Одобряют – 23% (май – 24%).



Не одобряют – 59% (май – 61%).

Здесь баланс оценок является отрицательным и составляет минус 36 процентных пунктов. Если сравнивать с маем, то баланс оценок действия правительства почти не изменился.



Украинцы оценили действия Кабмина в октябре 2019 года – июне 2020 года / График КМИС

Отношение украинцев к действиям Верховной Рады

Одобряют – 21% (май – 22%).



Не одобряют - 62% (май – 65%).

Баланс оценок и здесь отрицательный. Он составляет минус 41 процентный пункт.



Как украинцы оценивали шаги Верховной Рады в 2019 году и оценивают сейчас / График КМИС ​

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