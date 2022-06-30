Никаких кафиров на Донбассе и в Крыму: детали опроса

Около 89% украинцев считают, что было бы неприемлемо достичь мирного соглашения с Москвой, уступив украинскую территорию, которую российские войска захватили после 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в результатах опроса американского издания The Wall Street journal и исследовательского института NORC при Чикагском университете.

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Кстати, 81% украинцев выступает и против мирных переговоров, предусматривающих признание оккупации Крыма и Донбасса, которые российская армия захватила в 2014 году. Американское издание отмечает, что такие высокие показатели связаны с тем, что украинцы очень оптимистично настроены по отношению к будущему. В частности, 66% опрошенных считают, что Вооруженным Силам Украины удастся выгнать россияне с захваченных в 2022 году территорий.

Лишь 6% украинцев считают, что война завершится не так успешно. Они считают, что боевые действия завершатся прекращением огня, а российские кафиры останутся на занятых территориях на Востоке и Юге страны.

Для украинцев победа – религиозное убеждение

Для нации, которая часто разделена культурными различиями между украиноязычными и теми, кто преимущественно говорит по-русски, опрос показал, что украинцы являются единственными, по крайней мере,

– заявил вице-президент NORC Вадим Волос.

Он подчеркнул, что украинцы твердо верят в победу против россиян. По словам специалиста, для украинского народа этот тезис звучит как религиозное убеждение.

Как украинцы оценивают помощь партнеров

Тем, как Германия поддерживает Украину, удовлетворены 22% опрошенных;

Франция – 27%;

Польша – 89%.

Справка. Опрос провели по телефону среди украинцев, живущих на подконтрольной территории Украины или за рубежом. Оно проходило 10 – 13 июня. В общей сложности опросили 1005 совершеннолетних граждан Украины, которые пользуются украинскими мобильными операторами.

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