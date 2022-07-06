Россия начинала войну против украинского народа, заявляя о "денацификации и демилитаризации Украины". Не обошлось и без упоминаний о том, кто "8 лет бомбил Донбасс". А также запугивая своих же граждан "войсками НАТО возле границ России".

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Но за 133 дня войны Россия в своих "целях" добилась и продемонстрировала как раз обратное. Особенно что касается "демилитаризации Украины". Наша страна получает все больше современного вооружения и ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Наши военные овладевают новейшим западным вооружением, аналогов которого в России нет. В первую очередь – современные реактивные системы залпового огня, имеющие большую дальность стрельбы.

То же касается и обычных украинцев, которые после российского вторжения сменили свои гражданские профессии на военные.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", – отметил по этому поводу секретарь СНБО Алексей Данилов.

Россия хуже, чем нацистская Германия

Похожая ситуация и насчет того, кто именно бомбит Донбасс. Именно Россия уничтожает этот регион так, как до этого его не обстреливали через 8 лет с момента вторжения в 2014 году.

Именно Россия бомбит Донбасс так, как до этого его не обстреливали за восемь лет с момента вторжения в 2014 году. Почти полностью уничтожены Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск.

Только в Мариуполе количество погибших мирных жителей составляет более 20 тысяч человек. И это только предварительные данные. Например, за два года оккупации города во время Второй мировой войны в Мариуполе погибло около десяти тысяч гражданского населения. Но даже тогда город не подвергался столь мощным и разрушительным целенаправленным ударам.

Российские оккупанты также решили использовать и другую технологию нацистов – "фильтрационные" лагеря. Именно туда и отправляют жителей оккупированных территорий, если они не нравятся российским захватчикам.

Что касается "войск НАТО на границах России", то после вступления Финляндии в Альянс протяженность границы между странами-членами НАТО и Россией вырастет еще на 1300 километров.

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