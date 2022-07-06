Росія розпочала війну проти українського народу, заявляючи про "денацифікацію та демілітаризацію України". Не обійшлося і без згадок про те, хто "8 років бомбив Донбас", а також залякувань своїх же громадян "військами НАТО біля кордонів Росії".

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Але за 133 дні війні Росія у своїх "цілях" добилася та продемонструвала якраз зворотне. Особливо що стосується "демілітаризації України". Наша країна отримує все більше сучасного озброєння та ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Українські військові опановують новітнє західне озброєння, аналогів якого у Росії немає. В першу чергу – сучасні реактивні системи залпового вогню, які мають значно більшу дальність стрільби.

Те саме стосується і звичайних українців, які після російського вторгнення змінили свої цивільні професії на військові.

"Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. "План Путіна" йде за графіком? Українська якість обов'язково переважить рашистську кількість", – відзначив з цього приводу секретар РНБО Олексій Данілов.

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Схожа ситуація і щодо того, хто саме бомбить Донбас. Саме Росія знищує цей регіон так, як до цього його не обстрілювали за 8 років з моменту вторгнення у 2014 році. Майже цілковито стерті з лиця землі Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Лише в Маріуполі кількість загиблих мирних мешканців становить понад 20 тисяч осіб. І це лише попередні дані. Для прикладу, за два роки окупації міста під час Другої світової війни, в Маріуполі загинуло близько 10 тисяч цивільного населення. Але навіть тоді місто не піддавалося таким потужним та руйнівним ціленаправленим ударам.

Російські окупанти також вирішили використати й іншу технологію нацистів – "фільтраційні" табори. Саме туди й відправляють жителів окупованих територій, якщо вони не довподоби російським загарбникам.

А щодо "військ НАТО на кордонах Росії", то після вступу Фінляндії до Альянсу, протяжність кордону між країнами-членами НАТО та Росією зросте ще на 1 300 кілометрів.

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