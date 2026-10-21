Для послевоенного восстановления Украине необходимо вернуть 9,5 миллиона человек, которые в настоящее время находятся за рубежом. Об этом президент заявил в интервью Fox News.

Сколько украинцев нужно вернуть из-за рубежа?

По словам президента, возвращение граждан станет важным условием восстановления нормальной жизни и развития государства после окончания войны.

Для восстановления нашей жизни нам нужны 9,5 миллиона человек, которые лишились своих домов и сейчас находятся за рубежом, где бы они ни были. Нам нужно, чтобы они вернулись в Украину, чтобы просто жить и строить свою страну,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет не только о восстановлении разрушенной инфраструктуры, но и о возвращении людей, которые смогут жить и работать в Украине.

Сколько украинцев уехали за границу из-за войны?

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали около 8,5 миллиона украинцев. Из них 5,7 миллиона покинули страну после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

По словам омбудсмена, для возвращения граждан недостаточно одних лишь призывов. Необходимо создать условия, которые позволят людям безопасно вернуться домой и восстановить свою жизнь. В частности, Лубинец назвал две важные предпосылки: надежные международные гарантии безопасности и отдельную международную инициативу по обеспечению украинцев жильем.

К слову, на днях Владимир Зеленский заявил, что Украина не проигрывает войну, однако теряет людей и время. Президент подчеркнул необходимость скорейшего завершения боевых действий, а также отметил, что дальнейшие обсуждения с партнерами должны быть сосредоточены на восстановлении страны.