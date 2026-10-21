Для повоєнного відновлення Україні необхідно повернути 9,5 мільйона людей, які нині перебувають за кордоном. Про це президент заявив в інтерв'ю Fox News.

Скільки українців потрібно повернути з-за кордону?

За словами президента, повернення громадян стане важливою умовою відновлення нормального життя та розвитку держави після завершення війни.

Для відновлення нашого життя нам потрібні 9,5 мільйона людей, які втратили свої домівки й зараз перебувають за кордоном, де б вони не були. Нам потрібно, щоб вони повернулися в Україну, щоб просто жити й будувати свою країну,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що йдеться не лише про відбудову зруйнованої інфраструктури, а й про повернення людей, які зможуть жити та працювати в Україні.

Скільки українців виїхали за кордон через війну?

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що від початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали близько 8,5 мільйона українців. Із них 5,7 мільйона залишили країну після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

За словами омбудсмена, для повернення громадян недостатньо лише закликів. Необхідно створити умови, які дозволять людям безпечно повернутися додому та відновити своє життя. Зокрема, Лубінець назвав дві важливі передумови: надійні міжнародні гарантії безпеки та окрему міжнародну ініціативу щодо забезпечення українців житлом.

До слова, днями Володимир Зеленський заявив, що Україна не програє війну, однак втрачає людей і час. Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення бойових дій, а також зазначив, що наступні обговорення з партнерами мають бути зосереджені на відбудові країни.