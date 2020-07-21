После восстановления авиасообщения с Турцией Анталию уже посетило более 20 тысяч украинцев. Среди желающих отдохнуть не зафиксировано ни одного случая COVID-19

Об этом сообщает консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко в интервью "Укринформу"

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По его словам, часть из них уже вернулась в Украину.

В консульство не поступало данных о каком-либо случае инфицирования коронавирусом среди туристов из Украины,

– рассказал Хоменко.

Анатолий сообщает, что ежедневно в Анталию прибывают по восемь самолетов, из шести городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья. Рейсы осуществляют четыре авиакомпании: WindRose, SkyUp, AzurAir, МАУ. По прибытии в аэропорт осуществляется сканирование температуры.

Анталия принимает туристов / tui.ua

Напомним, в Анталии открылись около 20% гостиниц – те, которые получили сертификаты "Безопасного туризма" и имеют право принимать гостей.

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