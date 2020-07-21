Сколько украинцев посетили Анталию с начала июля: цифра
После восстановления авиасообщения с Турцией Анталию уже посетило более 20 тысяч украинцев. Среди желающих отдохнуть не зафиксировано ни одного случая COVID-19
Об этом сообщает консул Украины в Анталии Вячеслав Хоменко в интервью "Укринформу"
К теме: Куда могут полететь украинцы в отпуск: список стран
По его словам, часть из них уже вернулась в Украину.
В консульство не поступало данных о каком-либо случае инфицирования коронавирусом среди туристов из Украины,
– рассказал Хоменко.
Анатолий сообщает, что ежедневно в Анталию прибывают по восемь самолетов, из шести городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья. Рейсы осуществляют четыре авиакомпании: WindRose, SkyUp, AzurAir, МАУ. По прибытии в аэропорт осуществляется сканирование температуры.
Анталия принимает туристов / tui.ua
Напомним, в Анталии открылись около 20% гостиниц – те, которые получили сертификаты "Безопасного туризма" и имеют право принимать гостей.
К слову: Ни одного свободного места в самолете: украинка рассказала, как в условиях карантина летела в Турцию
Консул рекомендует:
- Сделать страховку от COVID-19. В случае выявления признаков инфицирования и отсутствии страхования, почти гарантированно начнутся проблемы с медучреждениями, оплатой и тому подобным.
- Убедиться, что вы здоровы еще до начала путешествия. Сделать тест перед вылетом
- Даже на отдыхе соблюдать общие требования: масочный режим, дезинфекцию и социальную дистанцию.