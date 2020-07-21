Після відновлення авіасполучення з Туреччиною Анталію вже відвідало понад 20 тисяч українців. Серед бажаючих відпочити не зафіксовано жодного випадку COVID-19

Про це повідомляє консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко в інтерв’ю для Укрінформу

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За його словами, частина з них уже повернулась в Україну.

До консульства не надходило даних про жоден випадок інфікування коронавірусом серед туристів з України,

– розповів Хоменко.

Анатолій повідомляє, що щодня в Анталію прибувають по вісім літаків, з шести міст України: Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси й Запоріжжя. Рейси здійснюють чотири авіакомпанії: WindRose, SkyUp, AzurAir, МАУ. При прибутті в аеропорт здійснюється сканування температури.

Анталія приймає туристів / tui.ua

Нагадаємо, в Анталії відкрилися близько 20% готелів – ті, які отримали сертифікати "Безпечного туризму" та мають право приймати гостей.

До слова: Жодного вільного місця у літаку: українка розповіла, як в умовах карантину летіла в Туреччину

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