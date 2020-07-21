Скільки українців відвідали Анталію з початку липня: цифра
Після відновлення авіасполучення з Туреччиною Анталію вже відвідало понад 20 тисяч українців. Серед бажаючих відпочити не зафіксовано жодного випадку COVID-19
Про це повідомляє консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко в інтерв’ю для Укрінформу
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За його словами, частина з них уже повернулась в Україну.
До консульства не надходило даних про жоден випадок інфікування коронавірусом серед туристів з України,
– розповів Хоменко.
Анатолій повідомляє, що щодня в Анталію прибувають по вісім літаків, з шести міст України: Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси й Запоріжжя. Рейси здійснюють чотири авіакомпанії: WindRose, SkyUp, AzurAir, МАУ. При прибутті в аеропорт здійснюється сканування температури.
Анталія приймає туристів / tui.ua
Нагадаємо, в Анталії відкрилися близько 20% готелів – ті, які отримали сертифікати "Безпечного туризму" та мають право приймати гостей.
До слова: Жодного вільного місця у літаку: українка розповіла, як в умовах карантину летіла в Туреччину
Консул рекомендує:
- Зробити страховку від COVID-19. У разі виявлення ознак інфікування та відсутності страхування, майже гарантовано почнуться проблеми з медзакладами, оплатою тощо.
- Впевнитися в тому, що ви здорові ще до початку подорожі. Зробити тест перед вильотом
- Навіть на відпочинку дотримання загальних вимог: маскового режиму, дезінфекції та соціальної дистанції.