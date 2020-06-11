С начала действия безвизового режима с 11 июня 2017 года в Евросоюз совершили путешествие 49 миллионов украинцев. Больше всего ездят в Польшу.

Украинцы путешествуют как по биометрическим, так и по не биометрическим документам, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Самые популярные направления

Больше всего наши граждане путешествовали в Польшу, Венгрию, Румынию и несколько меньше в Словакию.

В целом украинцы все чаще пользовались самолетами, тогда как морское сообщение является наименее популярным.

Как часто украинцы путешествуют

Количество путешественников в ЕС растет каждый год. В 2018 году украинцы совершили 17,5 миллиона поездок, а в прошлом 2019 году – 18,65 миллиона.

Первые месяцы 2020 года также не стали исключением. В январе и феврале украинцы пересекли границу с ЕС 3 миллиона раз. Однако затем пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

11 июня 2020 года исполнилось три года безвизу Украины и ЕС. Безвизовый режим для украинцев действует на путешествия во все страны Европейского Союза, в несколько стран Европы, не входящих в ЕС, и не действует в отношении Великобритании и Ирландии.