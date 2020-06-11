Від початку дії безвізового режиму з 11 червня 2017 року до Євросоюзу здійснили подорож 49 мільйонів українців. Найбільше їздять до Польщі.

Українці подорожують як за біометричними, так і не біометричними документами, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Найпопулярніші напрямки

Найбільше наші громадяни подорожували до Польщі, Угорщини, Румунії і дещо менше до Словаччини.

Загалом українці все частіше користувалися літаками, тоді як морське сполучення є найменш популярним.

Як часто українці подорожують

Кількість мандрівників до ЄС зростає кожного року. У 2018 році українці здійнили 17,5 мільйонів поїздок, а в минулому 2019 році – 18,65 мільйонів.

Перші місяці 2020 року також не стали винятком. У січні та лютому українці перетнули кордон з ЄС 3 мільйони разів. Однак потім пандемія коронавірусу внесла свої корективи.

11 червня 2020 року виповнилося три роки безвізу України та ЄС. Безвізовий режим для українців діє на мандрівки до всіх країн Європейського Союзу, до кількох країн Європи, що не входять до ЄС, і не діє щодо Великої Британії й Ірландії.