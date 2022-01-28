Кампания вакцинации против коронавируса началась в Украине 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели 30 166 832 прививки.
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Темпы вакцинации в стране
Всего по состоянию на утро 28 января в стране привито 15 278 387 человек. 15 278 385 из них получили по меньшей мере одну дозу, а вот полный курс вакцинации двумя дозами прошли 14 576 722 человека.
Между тем дополнительную дозу сделали 15 626 украинцев, а бустерную – 296 099 человек.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 712 092,
- Coronavac – 4 908 553,
- AstraZeneca – 1 634 245,
- Moderna – 1 515 630,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Статистика вакцинации за последние сутки
Вчера, 27 января, против коронавируса вакцинировали 81 098 человек. 28 185 из них сделали первую дозу, 27 228 – вторую, 705 – дополнительную, а еще 24 980 – бустерную.
Прививки проводилось 971 мобильной бригадой по иммунизации, в 3 330 пунктах прививки и в 436 центрах вакцинации.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала