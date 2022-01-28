Кампанія вакцинації проти коронавірусу розпочалась в Україні 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели 30 166 832 щеплення.

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Темпи вакцинації в країні

Загалом станом на ранок 28 січня в країні щеплено 15 278 387 людей. 15 278 385 з них отримали щонайменше одну дозу, а ось повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 576 722 людини.

Тим часом додаткову дозу зробили 15 626 українців, а бустерну – 296 099 людей.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 712 092,

Coronavac – 4 908 553,

AstraZeneca – 1 634 245,

Moderna – 1 515 630,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Статистика вакцинації за останню добу

Вчора, 27 січня, проти коронавірусу вакцинували 81 098 людей. 28 185 з них зробили першу дозу, 27 228 – другу, 705 – додаткову, а ще 24 980 – бустерну.

Щеплення проводилось 971 мобільною бригадою з імунізації, у 3 330 пунктах щеплення та у 436 центрах вакцинації.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу