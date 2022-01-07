Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен был составлять 40%. К началу июля 2022 года он должен составлять 70%.

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Темпы вакцинации в Украине

Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, 14 800 316 из которых получили 1 дозу, 13 950 698 получили две дозы, 5 787 – дополнительную дозу, 16 216 – бустерную.

Всего в стране провели 28 773 017 COVID-прививок, для этого использовали следующие препараты:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 381 270,

Coronavac – 4 806 881,

AstraZeneca – 1 623 934,

Moderna – 1 480 366,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Сколько вакцинировали украинцев за сутки

71 841 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 21 997 человек, вторую дозу – 44 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную дозу – 4 620 человек.

Прививка проводилась 689 мобильными бригадами по иммунизации, 3 169 пунктами прививки и 426 центрами вакцинации населения.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! У невакцинированных в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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