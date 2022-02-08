Так, с начала вакцинальной кампании в стране привили 15 478 008 человек. 15 478 006 из них получили по меньшей мере одну дозу.

К теме За сутки в Украине обнаружили свыше 34 тысяч больных COVID-19

Тем временем полный курс прививки двумя дозами сделали 14 809 443 украинца. 474 203 из них уже успели сделать бустер, а еще 20 875 – дополнительную дозу.

Всего в стране провели 30 782 527 COVID-прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 854 795,

Coronavac – 4 949 106,

AstraZeneca – 1 637 004,

Moderna – 1 529 236,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Последняя статистика

Вчера, 7 февраля, против коронавируса вакцинировали 63 919 человек. Первую дозу получили 19 526 украинцев, вторую дозу – 28 877 человек, дополнительную дозу – 543 человека, а бустерную дозу – 14 973.

Прививки проводились 913 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 189 пунктах прививки и в 428 центрах вакцинации населения.