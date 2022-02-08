За этот же период в больницы госпитализировали 2 168 человек. К сожалению, еще 255 больных умерли. Вместо этого выздоровели 15 193 пациента.

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Ситуация в регионах

Самую высокую смертность от коронавируса вчера зафиксировали в Запорожской (+22), Львовской (+19) и Донецкой (+18) областях. Тем временем больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Суточный прирост новых больных по стране:

город Киев – 2 862;

Винницкая область – 857;

Волынская область – 1 138;

Днепропетровская область – 1 960;

Донецкая область – 1 532;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 786;

Запорожская область – 1 262;

Ивано-Франковская область – 540;

Киевская область – 1 113;

Кировоградская область – 328;

Луганская область – 727;

Львовская область – 2 336;

Николаевская область – 862;

Одесская область – 3 921;

Полтавская область – 1 264;

Ровненская область – 1 827;

Сумская область – 1 555;

Тернопольская область – 1 415;

Харьковская область – 2 022;

Херсонская область – 9 63;

Хмельницкая область – 1 210;

Черкасская область – 1 169;

Черновицкая область – 968;

Черниговская область – 997.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

В течение вчерашнего дня в Украине провели 131 881 тестирование на коронавирус разными методами, в частности: методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358 и 57 745 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Справка. За все время пандемии в стране подтвердили 4 341 790 случаев заражения коронавирусом. 3 696 285 пациентов выздоровели, но вместе с тем болезнь унесла жизни 101 647 человек. Всего для диагностики коронавируса в Украине было проведено 18 672 736 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал