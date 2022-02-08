За этот же период в больницы госпитализировали 2 168 человек. К сожалению, еще 255 больных умерли. Вместо этого выздоровели 15 193 пациента.
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Ситуация в регионах
Самую высокую смертность от коронавируса вчера зафиксировали в Запорожской (+22), Львовской (+19) и Донецкой (+18) областях. Тем временем больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
Суточный прирост новых больных по стране:
- город Киев – 2 862;
- Винницкая область – 857;
- Волынская область – 1 138;
- Днепропетровская область – 1 960;
- Донецкая область – 1 532;
- Житомирская область – 739;
- Закарпатская область – 786;
- Запорожская область – 1 262;
- Ивано-Франковская область – 540;
- Киевская область – 1 113;
- Кировоградская область – 328;
- Луганская область – 727;
- Львовская область – 2 336;
- Николаевская область – 862;
- Одесская область – 3 921;
- Полтавская область – 1 264;
- Ровненская область – 1 827;
- Сумская область – 1 555;
- Тернопольская область – 1 415;
- Харьковская область – 2 022;
- Херсонская область – 9 63;
- Хмельницкая область – 1 210;
- Черкасская область – 1 169;
- Черновицкая область – 968;
- Черниговская область – 997.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Охват тестирования населения
В течение вчерашнего дня в Украине провели 131 881 тестирование на коронавирус разными методами, в частности: методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358 и 57 745 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал