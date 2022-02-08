За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 168 людей. На жаль, ще 255 хворих померли. Натомість одужали 15 193 пацієнти.
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Ситуація в регіонах
Найвищу смертність від коронавірусу вчора зафіксували у Запорізькій (+22), Львівський (+19) та Донецькій (+18) областях. Тим часом найбільше хворих виявили у Києві, на Львівщині та Харківщині.
Добовий приріст нових хворих по країні:
- місто Київ – 2 862;
- Вінницька область – 857;
- Волинська область – 1 138;
- Дніпропетровська область – 1 960;
- Донецька область – 1 532;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 786;
- Запорізька область – 1 262;
- Івано-Франківська область – 540;
- Київська область – 1 113;
- Кіровоградська область – 328;
- Луганська область – 727;
- Львівська область – 2 336;
- Миколаївська область – 862;
- Одеська область – 3921;
- Полтавська область – 1264;
- Рівненська область – 1827;
- Сумська область – 1 555;
- Тернопільська область – 1 415;
- Харківська область – 2 022;
- Херсонська область – 9 63;
- Хмельницька область – 1 210;
- Черкаська область – 1 169;
- Чернівецька область – 968;
- Чернігівська область – 997.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
Впродовж вчорашнього дня в Україні провели 131 881 тестування на коронавірус різними методами, зокрема: методом ПЛР – 68 778, методом ІФА – 5 358 та 57 745 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал