Средняя месячная зарплата женщин в Украине в I квартале 2020 года составляет 9 тысяч 785 гривен. Это на 21% меньше, чем у мужчин.

В месяц мужчины зарабатывают в среднем 12 тысяч 438 гривен, сообщает Государственная службы статистики Украины. Обратите внимание Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум могут поднять По данным Госстата, женщины начали зарабатывать больше, если брать во внимание отношение к зарплате мужчин. В частности, по итогам I квартала 2020 года, средняя месячная зарплата женщин составляет 9 тысяч 785 гривен. А это 78,7% от зарплаты мужчин. Статистика предыдущих кварталов в I квартале 2019 года зарплата женщин составляла 8 тысяч 473 рублей или 77,2% от зарплаты мужчин (10 тысяч 968 гривен);

во II квартале – 9 тысяч 210 гривен или 77,8% от зарплаты мужчин (11 тысяч 838 гривен);

в III квартале – 9 тысяч 348 гривен или 75,7% от зарплаты мужчин (12 тысяч 350 гривен),

в IV квартале – 9 тысяч 935 гривен или 78,1% от зарплаты мужчин (12 тысяч 718 гривен). Как изменилась зарплата украинцев за время карантина В апреле 2020 года – во второй месяц карантина – в Украине резко уменьшилась средняя зарплата.

Украинцы начали зарабатывать более чем на 1 тысячу гривен меньше. Средняя зарплата опустилась до 10 тысяч 430 гривен.

Это на 8,9% меньше по сравнению с мартом , тогда было 11 тысяч 446 гривен.

, тогда было 11 тысяч 446 гривен. В то же время реальная зарплата в апреле 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 0,4%.