Середня місячна зарплата жінок в Україні у I кварталі 2020 року становить 9 тисяч 785 гривень. Це на 21% менше, ніж у чоловіків.

У місяць чоловіки зароблять у середньому 12 тисяч 438 гривень, повідомляє Державна служби статистики України. Зверніть увагу Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум можуть підняти За даними Держстату, жінки почали заробляти більше, якщо брати до уваги відношення до зарплати чоловіків. Зокрема, за підсумками I кварталу 2020 року, середня місячна зарплата жінок становить 9 тисяч 785 гривень. А це 78,7% від зарплати чоловіків. Статистика попередніх кварталів у I кварталі 2019 року зарплата жінок становила 8 тисяч 473 гривень або 77,2% від зарплати чоловіків (10 тисяч 968 гривень);

у II кварталі – 9 тисяч 210 гривень або 77,8% від зарплати чоловіків (11 тисяч 838 гривень);

у III кварталі – 9 тисяч 348 гривень або 75,7% від зарплати чоловіків (12 тисяч 350 гривень),

у IV кварталі – 9 тисяч 935 гривень або 78,1% від зарплати чоловіків (12 тисяч 718 гривень). Як змінилася зарплата українців за час карантину У квітні 2020 року – у другий місяць карантину – в Україні різко зменшилася середня зарплата.

Українці почали заробляти на понад 1 тисячу гривень менше. Середня зарплата опустилася до 10 тисяч 430 гривень.

Це на 8,9% менше у порівнянні з березнем , тоді було 11 тисяч 446 гривень.

, тоді було 11 тисяч 446 гривень. Водночас реальна зарплата у квітні 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року скоротилася на 0,4%.