Самая важная информация получается агентурными способами. То есть, это живое общение, пояснил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в проекте Дмитрия Комарова.

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Сколько агентов в России

Буданов признался, наших агентов на территории России "не так много", но достаточно.

Откровенно скажу, не так много (украинских агентов в России – 24 Канал). Хотелось бы больше...но достаточно,

– сказал разведчик.

Он также рассказал о тяжелых решениях во время войны. По словам Буданова, тяжело отправлять боевые подразделения на задачи, четко понимая, что не все вернутся. Однако есть задача – уничтожить противника и вернуть вспять свое государство.

Нужно быть готовыми к войнам

Раньше Буданов предупреждал украинцев, что "наш глуповатый сосед никуда не денется". Как бы ни видоизменилась Россия, какая-то ее часть будет граничить с Украиной.

По всей вероятности, захватнические попытки этого куска будут снова набирать новую силу и повторяться. То есть, после победы может быть новое противостояние с Россией.