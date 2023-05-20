Самая важная информация получается агентурными способами. То есть, это живое общение, пояснил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в проекте Дмитрия Комарова.
Читайте также Я провел там все свое детство, Буданов собрался посетить Севастополь.
Сколько агентов в России
Буданов признался, наших агентов на территории России "не так много", но достаточно.
Откровенно скажу, не так много (украинских агентов в России – 24 Канал). Хотелось бы больше...но достаточно,
– сказал разведчик.
Он также рассказал о тяжелых решениях во время войны. По словам Буданова, тяжело отправлять боевые подразделения на задачи, четко понимая, что не все вернутся. Однако есть задача – уничтожить противника и вернуть вспять свое государство.
Нужно быть готовыми к войнам
Раньше Буданов предупреждал украинцев, что "наш глуповатый сосед никуда не денется". Как бы ни видоизменилась Россия, какая-то ее часть будет граничить с Украиной.
По всей вероятности, захватнические попытки этого куска будут снова набирать новую силу и повторяться. То есть, после победы может быть новое противостояние с Россией.