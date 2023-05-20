Найважливіша інформація отримується агентурними способами. Тобто це живе спілкування, пояснив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов у проєкті Дмитра Комарова.

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Скільки агентів в Росії

Буданов зізнався, наших агентів на території Росії "не так і багато", але достатньо.

Відверто скажу, не так і багато (українських агентів в Росії – 24 Канал). Хотілось би більше...але достатньо,

– сказав розвідник.

Він також розповів про важкі рішення під час війни. За словами Буданова, важко відправляти бойові підрозділи на завдання, чітко розуміючи, що не всі повернуться. Однак є завдання – знищити противника і повернути назад свою державу.

Потрібно бути готовими до війн

Раніше Буданов попереджав українців, що "наш дурнуватий сусід нікуди не подінеться". Як би не видозмінилась Росія, якась її частина буде межувати з Україною.

Цілком ймовірно, що загарбницькі намагання цього шматка будуть знову набирати нову силу та повторюватись. Тобто після перемоги може бути нове протистояння з Росією.