Глава розвідки сказав, що українцям варто розуміти, що як би не видозмінилась Росія, якась її частина буде межувати з Україною. Цього, за словами Буданова, не уникнути.

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Чи приречена Україна на нескінченну війну

Треба розуміти, що шматок, в якому знаходиться місто Москва, він точно буде називатись Російською Федерацією, Російською імперією, Росією, Московією – як завгодно. Але це якраз той шматок, який межує з нами на півночі,

– сказав очільник ГУР.

Ймовірніше за все, загарбницькі намагання цього шматка будуть знову набирати нову силу та повторюватись. Співрозмовник Буданова після таких слів припустив, що Україна приречена на нескінченне протистояння з Росією.

На що посадовець відповів: "ну якщо у нас дурнуватий сусід, то що ж поробиш. Ми маємо бути сильними, щоб цей дурнуватий сусід не намагався робити такі речі. Це справа виключно наша – не дозволяти нікому влазити до нас".

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Буданов додав, що після війни треба буде зробити висновки та не допускати подібні речі в майбутньому. Крім того, варто свідомо і системно готуватися до можливих подібних ситуацій.

Запит на безпеку суспільство буде відчувати ще щонайменше 10 років після закінчення війни, сказав очільник розвідки.

Сили оборони нищать ворога

Від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка залишилася без 200 590 своїх солдатів. А лиш за минулу добу наші захисники та захисниці відправили на той світ 610 бійців так званої "другої армії світу".

Також росіяни втратили чимало техніки у війні, розв'язаній проти України. Актуальна статистика втрат росіян наразі виглядає наступним чином: