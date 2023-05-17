В інтерв'ю на ютуб-каналі "Різні люди" Кирило Буданов зазначив, що визначними були події на Київщині. За його словами, битви в області дозволили зруйнувати задум росіян, передає 24 Канал.
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Найважчі події для України
Перший день та бої в Мощуні – я вважаю, що це були дві такі події, які зрештою до кінця зруйнували плани Росії. Повністю до кінця,
– підкреслив Буданов.
Він зазначив, що крапку у цьому питанні поставило вибивання ворога з Ірпеня. Водночас ще раз наголосив, що саме бої у Мощуні та Гостомелі були тими подіями, завдяки яким вдалося зруйнувати задум ворога.
Попри це, Росія не припинила наступ на Україну, зазнаючи колосальних втрат. Про них ми розповімо далі. А поки зосередимо увагу на тому, скільки окупантів зараз зі зброєю у руках воюють проти нас.
Кремль залучив усе
За словами Кирила Буданова, Кремль залучив до війни проти України всіх, кого міг. Відповідну тезу він озвучив у тому ж інтерв'ю. За словами глави ГУР МО, мовиться про близько 400 тисяч окупантів.
Угруповання, яке безпосередньо залучене в нашій державі, – це близько 370 тисяч воєнного компонента, трохи більш як 20 тисяч військ – національна гвардія,
– зазначив Буданов.
Він також додав, що українці також протистоять близько ще 7 тисячам бійців різних воєнізованих формувань. Мовиться про найманців з приватних військових компаній, а також різного роду добровольців.
А тепер повернімося до втрат ворога. Станом на 17 травня вдалося ліквідувати 200 тисяч російських загарбників.
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- Лиш за минулу добу наші захисники відправили на той світ 610 бійців так званої "другої армії світу". Загалом статистика втрат ворога становить 200 590 солдатів.
- Але це ще не все. Від початку повномасштабного вторгнення ворог зазнав ще й колосальних втрат у техніці. На брухт перетворили 3 771 танк, 7 365 бойових броньованих машин, 3 166 артилерійських систем, 562 РСЗВ, 318 засобів ППО.
- Крім того, на балансі російського війська стало на 308 літаків, 294 гелікоптери, 2 748 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 982 крилаті ракети, 18 суден, 6 067 автомобілів і автоцистерн і 417 одиниць спецтехніки менше.