Ними Кирило Буданов поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі "Ісландія". Глава української розвідки окреслив, що мав би зробити бункерний дід.

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Що треба зробити Путіну

Інтерв'юєр Сергій Іванов наостанок запитав, що б Кирило Буданов порадив Владіміру Путіну. Глава української розвідки був лаконічним у своїй відповіді.

Дуже легко: виводь війська і спробуй хоч якось дати майбутнє Росії. Все,

– зазначив Буданов.

Що стосується його особистої долі, то глава ГУР МО зазначив, що йому вона не цікава.

Нагадаємо, що до того Кирило Буданов вкотре нагадав про те, що Путіну не довго залишилося. У нього дійсно серйозні проблеми зі здоров'ям. Правда, помре він від них не завтра і не післязавтра.

Путін серйозно хворий

Глава української розвідки нагадав, що ще у 2021 році інформацію про серйозне захворювання Путіна підтверджували. Тоді мовилося про те, що в нього виявили рак. Тож кремлівський диктатор проходить серйозне лікування.

Водночас слід зазначити, що бункерний дід "не помре завтра". Для того, щоб він продовжив своє нікчемне існування, використовують найякісніші матеріали та залучають найкращих експертів з усього світу.

Те, що та людина, яка з'являлася, справжня особистість Путіна, була дуже серйозно хвора ще 2021 року – просто факт. Що було далі – давайте трохи дочекаємось, гадаю, згодом історія все розставить на свої місця,

– підкреслив Кирило Буданов.

Він також зауважив, що до тимчасово окупованого Маріуполя посеред ночі приїжджав не сам Путін, а один з двійників президента. Також відомо, що інший двійник бункерного діда спостерігав за нікчемним парадом у Москві 9 травня.

Відповідне твердження базується на фізіономічних особливостях, які унікальні для кожної людини. За словами глави української розвідки, Маріуполь і парад відвідали різні люди. Неозброєним оком можна побачити, що у них різні вуха. І, підкреслив Кирило Буданов, публічно останнім часом з'являється щонайменше троє "Путінів".