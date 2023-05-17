Ими Кирилл Буданов поделился в интервью на ютьюб-канале "Исландия". Глава украинской разведки очертил, что должен сделать бункерный дед.

Читайте также Путин – законная цель: Буданов рассказал, были ли попытки его ликвидировать

Что нужно сделать Путину

Интервьюер Сергей Иванов напоследок спросил, что Кирилл Буданов посоветовал бы Владимиру Путину. Глава украинской разведки был лаконичен в своем ответе.

Очень легко: выводи войска и попробуй хоть как-нибудь дать будущее России. Все,

– отметил Буданов.

Что касается его личной судьбы, то глава ГУР МО отметил, что ему она не интересна.

Напомним, что до этого Кирилл Буданов в очередной раз напомнил о том, что Путину недолго осталось. У него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Правда, умрет он от них не завтра и не послезавтра.

Путин серьезно болен

Глава украинской разведки напомнил, что еще в 2021 году информацию о серьезном заболевании Путина подтверждали. Тогда говорилось о том, что у него обнаружили рак. Поэтому кремлевский диктатор проходит серьезное лечение.

В то же время следует отметить, что бункерный дед "не умрет завтра". Для того чтобы он продолжил свое ничтожное существование, используют самые качественные материалы и привлекают лучших экспертов со всего мира.

То, что появлявшийся человек настоящая личность Путина, был очень серьезно болен еще в 2021 году, – просто факт. Что было дальше – давайте немного дождемся, думаю, со временем история все расставит на свои места,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Он также отметил, что во временно оккупированный Мариуполь посреди ночи приезжал не сам Путин, а один из двойников президента. Также известно, что другой двойник бункерного деда наблюдал за никудышным парадом в Москве 9 мая.

Соответствующее утверждение базируется на физиономических особенностях, уникальных для каждого человека. По словам главы украинской разведки, Мариуполь и парад посетили разные люди. Невооруженным глазом можно увидеть, что у них разные уши. И, подчеркнул Кирилл Буданов, публично в последнее время появляется по меньшей мере трое "Путинов".