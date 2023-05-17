В интервью на ютуб-канале "Разные люди" Кирилл Буданов отметил, что выдающимися были события в Киевской области. По его словам, битвы в этом регионе позволили разрушить замысел россиян, передает 24 Канал.

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Самые тяжелые события для Украины

Первый день и бои в Мощуне – я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов разрушили планы России. Полностью до конца,

– подчеркнул Буданов.

Он отметил, что точку в этом вопросе поставило выбивание врага из Ирпеня. В то же время еще раз подчеркнул, что именно бои в Мощуне и Гостомеле были теми событиями, благодаря которым удалось разрушить замысел врага.

Несмотря на это, Россия не прекратила наступление на Украину, понеся колоссальные потери. О них мы расскажем дальше. А пока сосредоточим внимание на том, сколько оккупантов сейчас с оружием в руках воюет против нас.

Кремль привлек все

По словам Кирилла Буданова, Кремль привлек к войне против Украины всех, кого мог. Соответствующий тезис он озвучил в том же интервью. По словам главы ГУР МО, говорится об около 400 тысячах оккупантов.

Группировка, непосредственно привлеченная в нашем государстве, – это около 370 тысяч военного компонента, чуть более 20 тысяч войск – национальная гвардия,

– отметил Буданов.

Еще он добавил, что украинцы также противостоят еще около 7 тысячам бойцов различных военизированных формирований. Речь идет о наемниках из частных военных компаний, а также разного рода добровольцев.

А теперь вернемся к потерям врага. По состоянию на 17 мая удалось ликвидировать 200 тысяч российских захватчиков.

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