В то же время не все украинские мужчины, которые нелегально пересекают границу, выбирают конечным пунктом назначения именно Молдову, направляясь в страны Европейского союза. Статистику журналистам предоставила пограничная полиция и Генеральная инспекция по вопросам миграции.

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Сколько украинских мужчин выехали в Молдову

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что украинские пограничники ежедневно задерживают десятки мужчин, которые пытаются незаконно попасть в страны Евросоюза. Пойманным грозит штраф или уголовная ответственность.

С 24 февраля 2022 года по 31 мая 2024 года около 23 500 украинских мужчин въехали нелегально, то есть в обход пунктов пропуска,

– говорится в материале.

По словам журналистов, Республика Молдова предоставляет иностранцам четыре формы защиты: статус беженца, гуманитарную защиту, временную защиту и политическое убежище. Начиная с марта 2023 года, Генеральная инспекция по вопросам миграции ввела временный механизм защиты – статус, которым могут воспользоваться граждане Украины на территории Молдовы.

За год и два месяца 12 764 украинских мужчины призывного возраста – то есть большинство тех, кто въехал нелегально, – получили именно такой статус временной защиты.

Обратите внимание! С 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы.