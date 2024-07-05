Мужчина пытался незаконно пересечь границу и спрыгнул с поезда Киев-Чоп, примерно в 2 километрах от границы с Польшей. Пограничники обнаружили нарушителя неподалеку железнодорожного пути со сломанной ногой и разбитой головой.

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Как травмировался правонарушитель

В ГПСУ отмечают, что мужчине порекомендовали спрыгнуть в одном из анонимных телеграм-каналов. В результате падения нарушитель повредил ногу и поранил голову. Стало известно, что ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, мужчина запасся спальником, карематом, треккинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой. Однако спланированное "путешествие" в Польшу не удалось.

Какое наказание предусмотрено за незаконное пересечение границы

По данным ГПСУ, прыгуна привлекли к админответственности. Во время военного положения запрещается пересекать границу мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Ответственность за незаконное пересечение зависит от обстоятельств и способов: от штрафа до даже лишения свободы.

Стоит отметить, что определенные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации и пересечение границы.