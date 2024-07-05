Чоловік намагався незаконно перетнути кордон та зістрибнув із потяга Київ-Чоп, приблизно за 2 кілометри від рубежу з Польщею. Прикордонники виявили порушника неподалік залізничної колії зі зламаною ногою та розбитою головою.

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Як травмувався правопорушник

У ДПСУ зазначають, що чоловікові порекомендували зістрибнути в одному з анонімних телеграм-каналів. Внаслідок падіння порушник пошкодив ногу та поранив голову. Відомо, що йому надали медичну допомогу.

Окрім того, чоловік запасся спальником, карематом, трекінговими кросівками, дощовиком та мотузкою. Однак спланована "подорож" до Польщі не вдалася.

Яке покарання передбачене за незаконний перетин кордону

За даними ДПСУ, стрибуна притягнули до адмінвідповідальності. Під час воєнного стану забороняється перетинати кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Відповідальність за незаконний перетин залежить від обставин та способів: від штрафу та навіть позбавлення волі.

Варто зазначити, що певні категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації та перетин кордону.