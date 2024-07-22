Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что дроны уничтожают различные цели врага и сохраняют жизнь украинским пехотинцам. Один дрон можно использовать только один раз, поэтому батальон применяет более сотни беспилотников за день.

Смотрите также Россияне перебрасывают штурмовые группы в районе Глубокого на Харьковщине

Работа дронов на Харьковском направлении

По словам командира, когда началось российское наступление на Харьковскую область, Украина начала производить и поставлять больше дронов на фронт, чем раньше. Год назад враг преобладал в количестве дронов с соотношением 1 к 5, сейчас максимум 1 к 2. Улучшение ситуации произошло благодаря работе государственных программ и поддержке украинцев в виде донатов.

Стабилизация ситуации в Харьковской области обеспечивается значительным использованием средств БпЛА, в частности дронов-камикадзе. Чтобы наращивать усилия нужно много техники,

– подчеркнул Федоренко.

Командир объяснил, что FPV-дрон является важным оружием. На него крепится боеприпас, который взрывается вместе с дроном, когда подлетает к цели. Поэтому использовать подобный беспилотный аппарат можно только один раз.

Одна позиция за день использует от 30 до 50 дронов. Благодаря им Силы обороны наносят удары по российским целям различного типа: артиллерия, техника и живая сила. Кроме этого, использование дронов помогает украинским пехотинцам уменьшить огневой контакт с врагом во время дороги к позициям.

Именно поэтому дронов много, ежедневно нужно около 150 единиц. Это примерно 3 миллиона гривен,

– подчеркнул Федоренко.

Командир также рассказал, что покупая дроны для различных подразделений ВСУ стоит поинтересоваться спецификой комплектующих, чтобы купить действительно то (или же задонатить на то), что действительно нужно для наших военных. Не стоит покупать самый дешевый дрон, ведь он состоит из различных составляющих.

Цена может быть разной, от 400 до 700 долларов, в зависимости от комплектующих,

– отметил Федоренко.