Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що дрони знищують різні цілі ворога та зберігають життя українським піхотинцям. Один дрон можна використати лише один раз, тому батальйон застосовує більше сотні безпілотників за день.

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Робота дронів на Харківському напрямку

За словами командира, коли почався російський наступ на Харківську область, Україна почала виробляти та постачати більше дронів на фронт, ніж раніше. Рік тому ворог переважав у кількості дронів зі співвідношенням 1 до 5, зараз максимум 1 до 2. Покращення ситуації відбулось завдяки роботі державних програм та підтримці українців у вигляді донатів.

Стабілізація ситуації в Харківській області забезпечується значним використанням засобів БпЛА, зокрема дронів-камікадзе. Щоб нарощувати зусилля потрібно багато техніки,

– наголосив Федоренко.

Командир пояснив, що FPV-дрон є важливою зброєю. На нього кріпиться боєприпас, який вибухає разом з дроном, коли підлітає до цілі. Тому використати подібний безпілотний апарат можна лише один раз.

Одна позиція за день використовує від 30 до 50 дронів. Завдяки ним Сили оборони завдають ударів по російських цілях різного типу: артилерія, техніка та жива сила. Крім цього, використання дронів допомагає українським піхотинцям зменшити вогневий контакт з ворогом під час дороги до позицій.

Саме тому дронів багато, щодня потрібно близько 150 одиниць. Це приблизно 3 мільйони гривень,

– підкреслив Федоренко.

Командир також розповів, що купуючи дрони для різних підрозділів ЗСУ варто поцікавитись специфікою комплектуючих, аби купити справді те (або ж задонатити на те), що дійсно потрібно для наших військових. Не варто купувати найдешевший дрон, адже він складається з різних складових.

Ціна може бути різною, від 400 до 700 доларів, залежно від комплектуючих,

– зауважив Федоренко.