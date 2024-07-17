Так, по требованию Закона о мобилизации в течение 2 месяцев с 18 мая по 16 июля 2024 года военнообязанные должны были обновить свои данные. По состоянию сегодня это сделало более 4 миллионов украинцев.

Смотрите также Как отныне будут вручать повестки: в Генштабе ответили, будут ли отправлять по почте

Как много людей обновили свои данные

По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг,

​​​​ – говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Согласно обнародованным оборонным ведомством данным, из них военно-учетные данные обновили через:

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека.

Центры предоставления административных услуг: 1152227 человек.

Резерв+: 3 028 066 человек.

"Благодарим каждого гражданина за выполнение своей воинской обязанности! Продолжаем работать вместе ради мирного и безопасного будущего Украины", – добавили там.

Заметим, как ранее заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные любым удобным способом. Применение Резерв+ будет доступно и дальше. По ее словам, можно будет скачать электронный военно-учетный документ.