Проиллюстрировал свое сообщение глава государства красивым портретом своей жены. Поздравление Зеленский выбрал оригинальное – такое, которое должно быть понятным только его второй половине. Ранее В блузке цвета хаки и джинсах: Елена Зеленская очаровала элегантностью в прямом эфире Президент полунамеками рассказал историю их любви, а также признался жене в чувствах. Поздравление президента для первой леди:

Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!

Это фото жены президент разместил в заметке / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

Недавно Елена Зеленская поздравляла с 44-летием президента

Отметим, что 25 января с 44-летием поздравляла главу государства и сама первая леди. Ее приветствие было одним из первых – очень лаконичным и чувственным. Она опубликовала черно-белое фото мужа с официального приема, пожелала президенту беречь себя и отметила, что всегда чувствует его любовь.

Гораздо больше здесь С днем рождения, любимый, – Елена Зеленская чувственно поздравила мужа с 44-летием

Коротко о Елене Зеленской:

Елена Кияшко родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге.

Вместе с Владимиром Зеленским училась в параллельных классах гимназии.

Впоследствии стала студенткой строительного факультета Криворожского университета.

По образованию – архитектор. Однако работает сценаристкой "Студии квартал 95".

До женитьбы на Зеленском 8 лет находилась в отношениях.

Свой брак они зарегистрировали в 2003 году.

Супруги воспитывают двоих детей – Олексанндру и Кирилла.

Текст публикации Владимира Зеленского:

Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!