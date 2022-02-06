Проиллюстрировал свое сообщение глава государства красивым портретом своей жены. Поздравление Зеленский выбрал оригинальное – такое, которое должно быть понятным только его второй половине.
Ранее В блузке цвета хаки и джинсах: Елена Зеленская очаровала элегантностью в прямом эфире
Президент полунамеками рассказал историю их любви, а также признался жене в чувствах.
Поздравление президента для первой леди:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!
Это фото жены президент разместил в заметке / Фото с телеграмму Владимира Зеленского
Недавно Елена Зеленская поздравляла с 44-летием президента
Отметим, что 25 января с 44-летием поздравляла главу государства и сама первая леди. Ее приветствие было одним из первых – очень лаконичным и чувственным. Она опубликовала черно-белое фото мужа с официального приема, пожелала президенту беречь себя и отметила, что всегда чувствует его любовь.
Гораздо больше здесь С днем рождения, любимый, – Елена Зеленская чувственно поздравила мужа с 44-летием
Коротко о Елене Зеленской:
- Елена Кияшко родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге.
- Вместе с Владимиром Зеленским училась в параллельных классах гимназии.
- Впоследствии стала студенткой строительного факультета Криворожского университета.
- По образованию – архитектор. Однако работает сценаристкой "Студии квартал 95".
- До женитьбы на Зеленском 8 лет находилась в отношениях.
- Свой брак они зарегистрировали в 2003 году.
- Супруги воспитывают двоих детей – Олексанндру и Кирилла.
Текст публикации Владимира Зеленского:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!